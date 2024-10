Violenza sessuale su 12enne in Salento: indagati tre minori

1 minuto per la lettura

Indagati tre ragazzi minorenni in Salento per presunta violenza sessuale e rapina impropria ai danni di una 12enne

Indagati tre minorenni per presunta violenza sessuale di gruppo commessa venerdì 18 0ttobre ai danni di una 12enne in Salento. La notizia è apparsa sul Corriere del Mezzogiorno. Da quanto si apprende, un ragazzo di 16 anni le ha dato appuntamento in un posto isolato. Lì l’attendavano due suoi amici di quattordici anni che l’hanno violentata e derubata del portafogli. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono coordinate dal capo della Procura di Lecce per i minorenni, Simona Filoni. Disposto il sequestro dei cellulari dei tre ragazzi. Le ipotesi di reato sono, oltre a violenza sessuale aggravata, anche quello di rapina impropria.

Il sedicenne non avrebbe partecipato direttamente agli abusi, ma sarebbe rimasto a guardare. Durante l’aggressione, la 12enne avrebbe reagito riuscendo infine a fuggire e a tornare a casa dove si è confidata con una cugina e poi con suo padre. Quanto accaduto è stato denunciato ai carabinieri. La ragazzina è stata poi portata in ospedale. La vittima nelle prossime ore sarà ascoltata dai militari dell’Arma in modalità protetta. Sulle sue braccia sono state riscontrate delle escoriazioni dovute probabilmente ai suoi tentativi di divincolarsi dalla presa degli aggressori.