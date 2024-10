Gli sposini solidali di Mesoraca: donazione all’ospedale al posto delle bomboniere

2 minuti per la lettura

La scelta di generosità degli sposini di Mesoraca: la donazione di uno strumento medico importante per il presidio sanitario di Campizzi

MESORACA – Una scelta di generosità quella fatta da una coppia di giovani sposi di Mesoraca, che hanno rinunciato alle bomboniere per effettuare una donazione al presidio sanitario di Campizzi, che presto diventerà un ospedale di comunità. Nei giorni scorsi Salvatore Castagnaro e Maria Giada Fuoco, infatti, sono saliti sull’altare per coronare il loro sogno d’amore e lo hanno voluto fare lanciando un messaggio di generosità concreta. Hanno, infatti, deciso l’acquisto e la donazione di un videonistagmoscopio al reparto di Otorinolaringoiatria della struttura sanitaria di Campizzi, devolvendo a tale scopo i soldi destinati alle tradizionali bomboniere nuziali.



Si tratta, nello specifico, di uno strumento medico importante, che nella struttura mancava: un ausilio diagnostico che permette al medico la registrazione del “nistagmo”, ottenuto dalle classiche prove vestibolari, che consente di individuare la causa delle vertigini.

In pratica, si tratta di un sistema che consente di visualizzare su un monitor o su Pc «le immagini degli occhi del paziente durante i test ed inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test tramite l’accensione di un led rosso all’interno della maschera per consentire la fissazione». Alla consegna dello strumento alla struttura erano presenti, oltre agli sposi, in rappresentanza dell’Azienda sanitaria provincia di Crotone il Commissario straordinario Antonio Brambilla e il direttore del dipartimento amministrativo Giuseppe Fico, il sindaco di Mesoraca (e dipendente dell’Asp) Annibale Parise, l’otorino Giuseppe Bubba e vari dipendenti della struttura.

GLI SPOSINI DI MESORACA: LA DONAZIONE AIUTO PER TUTTO LA COMUNITÀ



I donatori hanno sottolineato che la loro volontà è stata quella di «dare un aiuto concreto ad una struttura sanitaria di vitale importanza per il nostro territorio ed offrire un servizio fruibile a tutta la comunità. La nostra – continuano gli sposi – è una decisione un po’ controcorrente, perché la classica bomboniera è sempre molto attesa dagli invitati, ma sicuramente tutti hanno apprezzato il nostro gesto e, cosa per noi ancora più importante, il reparto di Otorinolaringoiatria di Mesoraca avrà la possibilità di erogare un esame più completo ed approfondito alla numerosa utenza di Campizzi. È un piccolo gesto, ma fornisce una miglioria al nostro comprensorio».

Salvatore e Maria Giada hanno, poi, ringraziato l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone per il supporto offerto, affinché il loro desiderio venisse esaudito.

E l’Asp ha manifestato grande compiacimento per il gesto dei due giovani sposi, che «hanno dimostrato grande senso civico ed un legame fortissimo con il proprio territorio».