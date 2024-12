Vibo, salta la basola due giorni dopo l'apertura della strada

1 minuto per la lettura

La riapertura di via Scesa del Gesù, nel centro storico di Vibo, risale allo scorso weekend dopo i lavori di rifacimento della strada, ma appena poche ore dopo è saltata una basola, danneggiando un’auto

VIBO VALENTIA – Avrà imprecato non poco, ieri mattina, quell’automobilista che ha danneggiato la ruota dell’auto transitando in via Scesa del Gesù. Ci ha rimesso una gomma colpendo in pieno quella buca venutasi a creare per una basola saltata. Nulla di strano, se non fosse altro che quella lastra di pietra, insieme alle altre, c’era solo da qualche settimana, installata nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada, iniziati la scorsa primavera e durati, forse, più del tempo. Ebbene, dopo appena due giorni dalla chiusura del cantiere con la contestuale riapertura al transito, questo è il risultato. Adesso la ditta dovrà non solo risistemare la basola saltata ma controllare anche le altre presenti lungo la strada nel centro storico di Vibo.

A realizzare gli interventi la stessa ditta che si occuperà del ricircolo delle basole nell’attigua via Luigi Razza la cui chiusura, sempre ieri mattina, ha suscitato la protesta dei commercianti della zona. Il Comune, nei giorni scorsi, aveva riferito il diniego dell’impresa ad acconsentire a rinviare l’avvio dei lavori a dopo le feste ma ieri, dopo una interlocuzione tra il responsabile e il comandante della Municipale, Michele Bruzzese, il dietrofront frutto del buonsenso: stamani, quindi, avverrà l’interdizione al traffico veicolare della strada per qualche ora al fine di consentire la mappatura dell’area, dopodiché vi sarà la riapertura. Gli interventi procederanno dopo le feste.