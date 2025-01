Rolls-Royce: AAA, giovane apprendista cercasi

2 minuti per la lettura

Sono aperte le candidature per il Rolls-Royce Apprenticeship Programme 2025. La finestra di candidatura rimarrà aperta fino al prossimo 2 marzo per i ruoli di Livello 6 e fino al 30 marzo per i ruoli di Livello 2 e 3. Le candidature possono essere presentate online, con i ruoli aperti disponibili per la visualizzazione sul portale carriere Rolls-Royce Motor Cars.

“Il programma Rolls-Royce Motor Cars Apprentice è uno dei più rispettati e prestigiosi del suo genere nel paese”, dice Mark Adams, Direttore delle risorse umane, Rolls-Royce Motor Cars. “Stiamo cercando giovani interessati a ruoli commerciali, artigianali e manifatturieri, quindi non è necessario essere un STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) per candidarsi, ma se lo sei, questo è uno dei posti migliori al mondo per coltivare un interesse per l’ingegneria e la tecnologia. Con qualifiche disponibili dal Livello 2 fino al Livello 6, abbiamo apprendistati adatti a tutti; da chi lascia la scuola a 16 anni a chi cerca un’alternativa a un corso universitario tradizionale. Non vediamo l’ora di ricevere candidature e incontrare potenziali candidati nelle prossime settimane”.

ROLLS-ROYCE APPRENTICESHIP PROGRAMME 2025: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E SVILUPPO

Un aspetto fondamentale del programma di apprendistato Rolls-Royce Future Talent, che include anche tirocini e collocamenti per laureati, è che si svolge ogni anno dal 2006 ed è uno dei più prestigiosi nel Regno Unito. Offre ai candidati che risulteranno idonei eccezionali opportunità di formazione e sviluppo, progettate per adattarsi ai loro stili di apprendimento preferiti e alle aspirazioni di carriera future. Rolls-Royce è alla ricerca di candidature da parte di giovani con un’ampia gamma di esperienze pregresse, interessi e background educativi. La maggior parte degli apprendistati inizierà ad agosto 2025, con opportunità disponibili in specializzazioni e livelli.



ROLLS-ROYCE APPRENTICESHIP PROGRAMME 2025: I VARI LIVELLI

Livello 2: due anni, equivalenti a GCSE

Centro di rifiniture interne

Produzione di veicoli

Cucitura industriale

Centro superficie interna, legno

Livello 3: da tre a quattro anni, equivalente al livello A

Centro superficie esterna

Ingegneria e manutenzione della verniciatura dei veicoli

Metrologia

Livello 6: quattro anni, equivalenti al livello di laurea triennale

Controllo della produzione e distribuzione (Project Management)

Pianificazione tecnica

Centro di rifinitura degli interni (ingegnere di produzione)

Rolls-Royce ha un processo di selezione attentamente ponderato che offre pari opportunità ai potenziali candidati, con l’obiettivo di garantire che il candidato giusto venga inserito in un ruolo appropriato. Inizia con la compilazione del modulo di domanda online ed è seguito da un colloquio video introduttivo, con domande preregistrate dagli attuali apprendisti.

I candidati saranno selezionati per la fase finale dell’Assessment Centre alla fine di aprile 2025, e riceveranno un feedback dettagliato sulle loro prestazioni.