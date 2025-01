Dilettanti: Maurizio Panarello contro la “sua” Bovalinese

3 minuti per la lettura

È una sfida contro il suo passato, perché Maurizio Panarello affronta la “sua” Bovalinese da allenatore del Rosarno. Una partita che non potrà essere come le altre, per il tecnico, bovalinese doc, adesso sulla panchina della capolista. A Rosarno, domenica 26 gennaio, sarà di scena appunto la Bovalinese, la squadra del suo passato. E anche quella del suo cuore, perché 16 stagioni alla guida della Bovalinese non si dimenticano. Ha allenato per 14 annate di fila, dal 1997 al 2011, salvo poi ritornare in due circostanze, nel 2019 e nel 2021. Queste ultime due esperienze non sono state particolarmente fortunate, ma nulla tolgono a quello che ha detto la storia.

Quattro promozioni per Maurizio Panarello con la Bovalinese

Possiamo parlare di sfida contro la “sua” Bovalinese per Maurizio Panarello, per un motivo fondamentale. Questa squadra l’ha portata in pochi anni dalla Terza categoria all’Eccellenza. E poi, una volta arrivati nella Serie A dei Dilettanti, sempre con Panarello in panchina, tanti campionati dignitosi e di rilievo per la Bovalinese, arrivando anche a sfiorare i play off (6° posto nel 2008/09). Per poi concludere il percorso nel 2011 con la salvezza ai play out. Maurizio Panarello ha vinto, quindi, 4 campionati a Bovalino. nel 1998 in Terza categoria, nel 2000 in Seconda categoria, nel 2002 in Prima categoria e nel 2005 in Promozione. Poi ci sono sei tornei di Eccellenza più due ritorni. Il totale dice di 436 panchine, in campionato, stagione regolare, con la Bovalinese. Al suo attivo 210 vittorie, 113 pareggi e 113 ko, per un totale di 693 gol fatti dalla sua squadra e 452 subiti. Ovviamente questa attuale è una società nuova, che sta facendo benissimo. Ma porta il nome della città di Bovalino e appunto della Bovalinese. Squadra dove Panarello ha fatto parlare di sé, con i fatti e con le vittorie.

Maurizio Panarello nella stagione 2005/06 alla guida della Bovalinese

Numeri di rilievo in Promozione per Panarello

L’anno scorso Maurizio Panarello ha allenato il Locri in Serie D, portandolo alla salvezza e adesso sfida la Bovalinese con il Rosarno in Promozione. È sceso di due categorie per sposare il progetto della Virtus, arrivando a stagione in corso. Nel torneo di Promozione B ha allenato sei volte in passato. Lo si ricorda anche a San Luca, in quell’annata record (2018/19). Su 30 gare di campionato, 27 vittorie e 3 pari, con 134 gol fatti (record nazionale) e 25 subiti. Per Maurizio Panarello, in Promozione, fra Bovalinese, Marina di Gioiosa, San Luca e Virtus Rosarno, su 177 gare di campionato ecco 104 vittorie, con 47 pari e 26 ko. Le sue squadre viaggiano a una media di 2,10 gol a partita. Un veterano della panchina, con tanto di Licenza Uefa A. Classe 1967, ne ha viste tante e quindi non si farà prendere dall’emozione. Anche se domenica prossima, 26 gennaio, contro la “sua” Bovalinese, non potrà fare a meno di aprire l’album dei ricordi. Un mix di gioia e nostalgia, per quanto fatto sulla panchina amaranto. Guarda caso gli stessi colori della sua attuale squadra. Resta un dato di fatto: la storia del calcio a Bovalino l’ha scritta anche lui, in quelle annate caratterizzate, soprattutto, dalla presenza del patron Ferrigno. Un altro personaggio storico del calcio calabrese.

