Rictor Skyrider X1: ecco a voi la moto volante

E’ bene che iniziamo ad abituarci all’idea: all’interno delle metropoli il futuro della mobilità non sarà più su strada, ma nell’alto dei cieli. A raccontarcelo a chiare lettere è il Ces di Las Vegas, sulla cui passerella ha debuttato lo Skyrider X1, uno strano oggetto a due ruote capace di librarsi in volo come un uccello per poi riatterrare dall’altra parte della città. Una moto volante? Esattamente.

DOTATO DI CABINA CHIUSA

La trovata porta la firma del costruttore Rictor (marchio che fa parte della galassia cinese Kuickwheel) specializzato nella produzione di scooter elettrici. Quindi sempre di trazione elettrica si tratta, in questo caso però applicata a quattro doppie eliche pieghevoli in fibra di carbonio. Lo strano oggetto è dotato anche di cabina chiusa e di due piccole ruote di supporto alla due principali. Ma la domanda delle domande é: quanto può volare?

Skyrider X1: IN VOLO FINO A 100 ORARI

Oltre a raggiungere in aria una velocità di 100 km/h, lo Skyrider X1 propone due diverse batterie: SL da 10,5 kWh, che garantisce una autonomia di volo di circa 25 minuti (e dopo ..?), e SX da 21 kWh che consente fino a 40 minuti di volo (stesso dicasi: e dopo ..?). Decollo e atterraggio sono invece affidati a sistemi automatizzati, mentre al posto del manubrio c’è un joystick. Ma non è tutto: è possibile pianificare il viaggio e dal punto di vista della sicurezza il velivolo è equipaggiato con un sistema di controllo a tripla ridondanza, che garantisce stabilità anche in caso di un guasto tecnico. Con tanto di paracadute in dotazione (non si sa mai), lo Skyrider X1 costa circa 60.000 euro anche se il problema non è il prezzo, quanto la licenza per poter volare. In Cina sembra che arriverà sul mercato nel 2026. Da noi – forse – la cosa sarà un po’ più lunga.