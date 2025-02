Sanremo 2025 ai nastri di partenza: cosa accadrà la prima serata

3 minuti per la lettura

Sanremo 2025 verso la partenza, tutto pronto per la 75esima edizione. Carlo Conti svela qualche anticipazione della prima serata

E’ tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. In attesa del red carpet di questa sera, oggi (10 febbraio 2025), in diretta dalla Sala stampa Ariston Roof, la conferenza che, come da tradizione, ha dato il via ufficialmente alla kermesse canora.

Sarà un Festival all’insegna dell’amicizia e con la musica al centro, come è stato più volte ribadito. Non è un caso se ad aprire le danze, al fianco di Carlo Conti, ci saranno due amici del conduttore: Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Una prima serata col botto, quella di domani, che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara e la partecipazione di Jovanotti come superospite che, a quanto pare, sta preparando una performance sorprendente. Tra gli ospiti della serata anche la star israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad. Insieme canteranno “Imagine” di John Lennon, un vero e proprio inno alla pace.

Questa scelta denota la linea che il direttore artistico Carlo Conti ha voluto tracciare per questa edizione del Festival: la musica al centro e niente monologhi. Perché anche temi importanti si possono affrontare con le canzoni. Ma ancor più un festival all’insegna della coralità e dell’amicizia: “Antonella Clerici è come una sorella – ha spiegato Conti – Gerry lo è diventato. Per me ci sarebbe anche una quarta presenza oltre a noi tre: Fabrizio Frizzi”. E al ricordo di Frizzi, in sala stampa, si è aggiunto anche quello dei giornalisti Ernesto Assante, Massimo Cotto e Oriana Gullone, recentemente scomparsi.

Tornando alla prima serata del Festival: per Antonella Clerici si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston, per il conduttore di Mediaset invece, un debutto.

“Antonella è la donna che ha condotto più edizioni del Festival in assoluto” ha rimarcato Carlo Conti. E Scotti ha ironizzato: “Io sono l’uomo che ha presentato meno edizioni del Festival in assoluto. Anche il mio portinaio ne ha presentato uno”. In molti si chiedono, vista la decisione del Tar Liguria, se il prossimo anno il Festival possa lasciare la rete ammiraglia. Scotti scherza: “Ho portato l’acconto”. Ma poi specifica: “La mia partecipazione, quest’anno, non sottende nulla di tutto questo. E’ più facile che conduca il Festival in Rai e non che il Festival passi a Mediaset. Inoltre, se posso fare da spia, in azienda non ho mai sentito parlare seriamente di una cosa del genere”.

Quello che i conduttori assicurano per questa prima serata è tanto divertimento. Lo rimarca Antonella Clerici: “Ieri (9 febbraio 2025; ndr) abbiamo provato e ci siamo divertiti moltissimo. Spero che questa cosa riusciamo a trasmetterla”.

Insomma, c’è tanta attesa pe il debutto di questa 75esima edizione ma anche tanta curiosità sui brani in gara. Argomenti variegati, cantautori interessanti, futuri tormentoni e canzoni che fanno riflettere. Questo è ciò che – a detta del direttore artistico – ascolteremo da domani.

Carlo Conti arriva dopo il Festival dei record, quello di Amadeus – che vanta ben cinque edizioni consecutive alla conduzione, eguagliando il grande Pippo Baudo- ma assicura che questa, per lui, non è una sfida. “I numeri di Amadeus sono imbattibili – dice – ha fatto un lavoro straordinario e con Fiorello anche in un anno particolare, quello del covid, senza pubblico. Non avrei mai accettato di fare Sanremo se fosse stata una sfida. A questo punto della mia carriera credo di non dover dimostrare niente, neppure a me stesso”.