Polo Logistico a Matera, investimento da 25 milioni di euro

Un mega polo logistico si insedierà nell’area industriale di La Martella, il primo in Basilicata. Avanza l’ipotesi dell’arrivo di Amazon.

Un polo logistico, il primo in Basilicata si andrà ad insediare entro la fine dell’anno nell’area industriale di La Martella e diventerà un vero e proprio punto di riferimento logistico interregionale attirando l’attenzione anche di possibili grandi gruppi internazionali che potrebbero utilizzare proprio Matera come punto di riferimento.

IL PRIMO POLO LOGISTICO IN BASILICATA



In passato si era parlato di un’ipotesi Amazon che potrebbe tornare di moda ma che potrebbe non essere l’unica, anche se certamente un investimento come quello che si andrà a mettere in campo da 25 milioni di euro complessivi richiederà evidentemente anche un mercato florido per poter riuscire a rendere utile e produttivo quello stesso investimento.

A confermare l’iniziativa al “Quotidiano” il progettista Giovanni Scarola.

La Silver Wings SRL, società del gruppo ZetaGroup-Ag, «a breve poserà il primo pilastro del cantiere per la costruzione di un nuovo Polo logistico, per Servizi e Commerciale, Silver Wings Parks, che sorgerà nell’area Servizi Asi del borgo La Martella a Matera».

PREVISTO IN UN’AREA DI 45MILA MQ



Il parco è destinato alla realizzazione, su un’area di circa 45.000 mq, di una nuova piattaforma logistica, commerciale e per servizi altamente tecnologica.

Saranno disponibili spazi per logistica, commercio e servizi da 1500mq coperti fino a 30.000 mq.

«Il progetto prevede, in aggiunta, ampi spazi di parcheggio esterno destinati a groupage, magazzinaggio, stoccaggio auto e mezzi.

Il Parco sarà completamente recintato e vigilato h24 con unico ingresso-uscita e guardiania».

Elemento questo di non poca importanza viste le preoccupazioni in più occasioni confermate delle aziende sui furti che avvengono nelle aree industriali e che la vigilanza H24 prevista riuscirebbe a superare.

LE PAROLE DI GIOVANNI SCAROLA, PROJECT DEVELOPER



Giovanni Scarola, project developer e direttore dei lavori conferma che «entro il prossimo mese partiremo, è un avvio imminente e l’opera sarà completata per la fine dell’anno.

Con un investimento che ammonta a circa 25.000.000 di euro e la previsione di un alto livello occupazionale, considerato l’indotto che potrà generare, la ZetaGroup-Ag sceglie di investire nella Città di Matera».

Una ricaduta a tutto tondo che potrebbe portare player internazionali visto il collegamento con altre aree vicine della Puglia e della Campania ma anche ad occupazione per almeno una cinquantina di persone anche se il numero dipenderà poi dall’attenzione che il polo riuscirà a garantirsi.

POLO LOGISTICO, INIZIO LAVORI IL PROSSIMO MESE



Il percorso è completato, le autorizzazioni ci sono tutte, sono già acquisite le aree.

«L’inizio dei lavori il prossimo mese».

Per la Basilicata si tratterà di fatto del primo polo logistico che vuole essere un servizio e punto di riferimento aperto a diverse realtà imprenditoriali e che riesca ad attirare investimenti e presenze sul territorio.