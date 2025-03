Morto lo storico calabrese Lucio Villari

1 minuto per la lettura

Autore del noto manuale di storia per le scuole e docente universitario, lo storico Lucio Villari Lucio era nato a Bagnara Calabra

È morto ieri sera, domenica 16 marzo, lo storico Lucio Villari autore di numerosi saggi sul periodo tra il Settecento e il Novecento e di un manuale di storia per le scuole su cui hanno studiato diverse generazioni di studenti. La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia lunedì 17 mattina. Aveva 91 anni.

LO STORICO LUCIO VILLARI

Lo storico Villari era nato a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, nel 1933. Ha insegnato storia contemporanea all’università di Roma Tre. Tra le altre cose ha scritto insieme al fratello Rosario, anche lui storico, un manuale di storia per le scuole molto popolare, La società nella storia. Corso di storia per la scuola media inferiore, pubblicato da Sansoni alla fine degli anni Settanta. È stato ospite e componente del comitato scientifico di numerose trasmissioni televisive su Rai 3, e ha collaborato con vari giornali tra cui soprattutto Repubblica.

In una recentissima intervista a «La Repubblica» aveva pienamente appoggiato le dichiarazioni del Capo dello Stato sulla Russia e sulla strategia di Putin: «Il parallelismo di Mattarella è azzeccato, Putin insegue il mito di potenza dell’Urss, l’Europa deve difendere le democrazie, sulla Russia sono stati troppi i silenzi degli storici».



Tante le sue apparizioni televisive. Tra i suoi libri: Settecento adieu. Dall’Illuminismo alla rivoluzione, Bompiani, Milano 1989; Il capitalismo italiano del Novecento, Laterza, Bari 19923. Bella e perduta, l’Italia del Risorgimento.

Autore di diverse riduzioni teatrali (per esempio le Lettere persiane di Montesquieu, interpretato da Pino Micol), è stato molto presente in molte trasmissioni storiche televisive.Nel 1980, con molta ironia, sostenne il ruolo del padrone di casa ne La Terrazza di Ettore Scola. Ha vinto il Premio Estense nel 2001 e il Premio Benedetto Croce nel 2011.