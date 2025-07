Ci leggiamo sotto il sole

2 minuti per la lettura

Unical Voice non va in vacanza, cambia solo forma e porta con sé l’energia dell’università anche d’estate: tra storie leggere, voci vere e sogni sotto il sole

Lettori di Unical Voice, mi raccomando: volume al massimo e via i pensieri da sessione!

L’aria sa di libertà, i corridoi del Dipartimento sono silenziosi, le ultime corse in aula sono finite. Sì, anche quel temuto appello delle 9 di mattina con 38° all’ombra è ormai solo un ricordo. È ufficiale: le lezioni sono terminate, la sessione, più o meno, è finita, e l’estate ha bussato alle porte dell’Unical. E noi le abbiamo aperto in costume ed infradito.

Ma se pensavate che Unical Voice prendesse le ferie vi sbagliavate di grosso. Da oggi la nostra voce non si legge più solo sulla carta: si scrolla, si clicca, si vive online. Si, ci trasferiamo sul sito ufficiale, dove continueremo ad accompagnarvi per tutta l’estate, con contenuti freschi e con quella punta di ironia universitaria che ci distingue.

Avete presente i podcast dei film americani dei primi anni 2000, quelli che ascoltavi mentre ti stendevi al sole fingendo di studiare? Ecco il mood è esattamente quello. Solo che adesso ci leggete, ci ascoltate, ci commentate e magari vi ritrovate pure in una delle nostre storie.

Dal cartaceo al digitale: Unical Voice continua

Ogni settimana, sul sito, troverete nuovi articoli: reportage, interviste, consigli per sopravvivere al caldo, ai coinquilini rimasti a casa, e un po’ di backstage della vita universitaria che pulsa anche quando i banchi sono vuoti. Ma attenzione: quest’estate, tra un pezzo di cronaca e una playlist da ascoltare in viaggio, potrebbe spuntare una rubrica misteriosa, che profuma di notte, risate e confidenze sussurrate sotto le stelle.

Occhi aperti. E orecchie pure.

In sintesi? Unical Voice non va in vacanza: cambia solo spiaggia. Il cartaceo saluta con un abbraccio sudato e orgoglioso, il digitale spalanca le braccia. E tu, sei pronto a venire con noi?

Seguici sul sito, su Instagram, su Facebook, commenta, condividi, porta con te quel mix perfetto di voglia di libertà, ironia e fame di storie che solo un vero studente conosce.

Buona estate a tutti. Ma soprattutto, buona lettura da Unical Voice!