Sequestrati 25 kg di novellame di sarda, pescatore multato nel Crotonese

CROTONE (ITALPRESS) – La Sezione Operativa Navale di Crotone della Guardia di Finanza, in seguito ad una segnalazione per sospetta pesca di frodo, sono intervenuti nelle acque antistanti la località di Strongoli. Giunti sul posto, i militari hanno sottoposto a controllo un’imbarcazione che pescava sotto costa. A bordo un pescatore che utilizzava attrezzi non consentiti. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti circa 25 chili di esemplari di novellame di sarda. Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 4 mila euro. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi illegali.

– Foto ufficio stampa GDF –

