Nuove tappe in Sicilia e Calabria per il programma Build Up di Webuild

MILANO (ITALPRESS) – Nuove tappe in Sicilia e in Calabria per il programma Build Up di Webuild, dedicato agli studenti degli Istituti Tecnici per creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Dopo l’avvio avvenuto a Barletta lo scorso dicembre, il tour ha toccato prima Trebisacce e a gennaio Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria. Giunto alla terza edizione, nei primi due anni sono stati coinvolti 2.300 i giovani in tutta Italia, di cui oltre 1.100 in Sicilia e più di 350 in Calabria. Webuild rilancia così il suo impegno per la formazione e lo sviluppo dei territori, con particolare attenzione per il Sud Italia, con un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) rivolto agli studenti degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Meccatronica e Geotecnica. Il fulcro dell’iniziativa sono workshop tematici e un Project Work che stimola ragazze e ragazzi a progettare infrastrutture legate al proprio territorio, con un focus su mobilità, energia, acqua e edilizia sostenibile, innovazione e impatto sociale.

Il programma prevede 40 ore di formazione specialistica, valide per il conseguimento del diploma, durante le quali gli studenti vengono affiancati ai professionisti del Gruppo su progetti legati alle grandi infrastrutture. Per i team più meritevoli, il percorso si conclude con l’esperienza diretta in cantiere: un’opportunità per vivere una giornata da “Webuilder”, come già accaduto per gli studenti di Bronte e Reggio Calabria nei cantieri della tratta ferroviaria Messina-Catania. Con questa iniziativa, il Gruppo trasforma la formazione in un motore di valore sociale, preparando i giovani alle sfide occupazionali dei grandi progetti nazionali. Build Up rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra impresa, scuola e comunità locali, capace di generare valore sociale e professionale specialmente nel Sud Italia dove il Gruppo sta realizzando 19 progetti per un valore complessivo aggiudicato di oltre Ç15 miliardi, che danno occupazione a 8.700 persone, tra diretti e terzi (dato al 30 giugno 2025), con 7.600 fornitori diretti coinvolti da inizio lavori.

Le scuole selezionate per le giornate di Build Up in Sicilia e Calabria sono: I.T.I. “G. Ferraris” di Belpasso; I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta, Istituto “Minutoli” di Messina (con la presenza dell’ITT “Verona Trento” di Messina); Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria (presenti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore – I.I.S. “Augusto Righi” di Reggio Calabria) e Istituto Superiore “Aletti Filangeri” di Trebisacce (provincia di Cosenza). Previste anche due tappe online con le scuole IISS “Lercara Friddi” di Lercara Friddi in provincia di Palermo, IS “G. B. Vaccarini” di Catania, ITIS “G. Ferraris” di San Giovanni La Punta di Catania, “Marconi Mangano” di Catania, IISS “Benedetto Radice” di Bronte (provincia di Catania), “Majorana Cascino” e “Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina (provincia di Enna), IS “Ruiz” di Augusta (provincia di Siracusa), Istituto “L. Einaudi” di Siracusa e ITI “E. Torricelli” di Lampedusa (provincia di Agrigento). L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di Webuild per favorire formazione e occupazione che comprende anche il programma “Cantiere Lavoro Italia”, avviato nel 2023. Dall’avvio di “Cantiere Lavoro Italia” sono state formate circa 1.800 tra operai e impiegati, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare opportunità di lavoro qualificato: in questo percorso sono stati coinvolti sia giovani alla prima esperienza sia chi ha usufruito dei processi di riqualificazione professionale e ha avuto la possibilità di inserimento diretto nei cantieri.

