Cobolli subito fuori agli Australian Open, bene Paolini

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli si ferma al primo turno dell‘Australian Open 2026. Nella giornata inaugurale dello Slam di apertura della stagione il romano, frenato da problemi intestinali sin dai primi game, va ko in tre set contro il qualificato britannico Arthur Fery n.185 ATP). 7-6(1) 6-4 6-1, in due ore e 14 minuti, lo score in favore del 23enne inglese, che al secondo turno se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry. L’argentino esce indenne al quinto set dalla battaglia con Miomir Kecmanovic. 6-2 3-6 6-4 3-6 6-4, in tre ore e 57 minuti in campo, lo score che premia il sudamericano numero 61 del mondo.

Alexander Zverev non sbaglia. Il tedesco, testa di serie numero 3, supera a pieni voti un primo turno scomodo con il canadese Gabriel Diallo (n.41 ATP). Nonostante un primo set perso al tie-break, il finalista della passata edizione non si scompone e risale la china, chiudendo 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 in due ore e 45 minuti di gioco. Avanza anche Frances Tiafoe, che elimina in tre set il qualificato australiano Jason Kubler per 7-6(4) 6-3 6-2, mentre fuori a sorpresa l’altro statunitense Sebastian Korda, che va ko nel derby a stelle e strisce con l’esordiente, sia a livello Slam che ATP, Michael Zheng. 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3 il punteggio in favore del qualificato, che affronterà Corentin Moutet (3-0 su Schoolkate) al secondo turno. Bene Francisco Cerundolo e Francisco Comesana. I due argentini eliminano rispettivamente Zhizhen Zhang (3-0) e Patrick Kypson (3-1) guadagnandosi un posto al secondo turno. Avanti anche Emilio Nava, (3-2 su Jacquet), Jaime Faira (3-1 su Blockx), Marton Fucsovics (3-0 su Ugo CarabellI) e Damir Dzumhur (3-0 su Draxl).

BUONA LA PRIMA PER JASMINE PAOLINI

In campo femminile, non sbaglia Jasmine Paolini. La toscana, testa di serie numero 7 del tabellone, lascia soli 3 game alla qualificata russa Aliaksandra Sasnovich archiviando la pratica in un’ora e 10 minuti con il punteggio di 6-1 6-2. Al secondo turno l’azzurra incontrerà la vincente della sfida tra Madgalena Frech e Veronika Erjavec.



Avanza senza intoppi la finalista della passata edizione Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 WTA, elimina in due set la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajanoah con lo score di 6-4 6-1. Per Sabalenka al secondo turno o Pavlyuchenkova o Bai.

Fuori a sorpresa Marta Kostyuk. Possibile avversaria di Paolini agli ottavi di finale, l’ucraina cede al terzo set alla francese Elsa Jacquemot. Tre-tie break e tre ore e 27 minuti sono serviti alla transalpina per spuntarla sulla numero 20 del mondo con il punteggio di 6-7(4) 7-6(4) 7-6(7).

Successi in due set per la greca Maria Sakkari, 6-4 6-2 a Jeanjean, e per l’ucraina Elina Svitolina, 6-4 6-1 a Bucsa. Fuori dai giochi la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ko in tre set con la kazaka Yulia Putintseva (3-6 7-5 6-3). Al secondo turno anche la turca Zeynep Sonmez (2-1 su E.Alexandrova), la statunitense Hailey Baptiste (2-1 su Townsend), la romena Elena Gabriela Ruse (2-0 su Yastremska) e la wild card australiana Talia Gibson (2-0 su Blinkova).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).