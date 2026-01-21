Campania, Fico presenta i componenti della Giunta in Consiglio regionale

NAPOLI (ITALPRESS) . Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato, nell’odierna seduta del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, i componenti della Giunta regionale: Mario Casillo, Vice presidente, con deleghe ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo, Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli, Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro, Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola, Attività produttive e Sviluppo economico; Vincenzo Maraio, Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese, Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia, Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta, Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali,Maria Carmela Serluca, Agricoltura.

“Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio nella responsabilità di governo di una regione importante e complessa come la nostra – ha detto il Presidente Roberto Fico – che ha aggiunto: “come ho avuto modo di dichiarare, sono fortemente convinto del protagonismo delle forze politiche e non potrebbe essere altrimenti, considerato il percorso che io stesso ho seguito dall’inizio del mio impegno politico, un percorso che nasce dal territorio, dalle istanze dei cittadini, dalla convinzione di dover portare la voce delle persone nelle istituzioni. C’è chi potrebbe rimarcare che per lungo tempo quest’approccio è stato etichettato come antipolitica, mentre in realtà nasceva proprio dalla convinzione che fosse la politica, intesa come ascolto dei bisogni, confronto, attenzione al bene comune e cura degli interessi collettivi la risposta alle problematiche vissute dai cittadini. Per questo motivo – ha proseguito il Presidente dlla Regione Campania – ho voluto una Giunta che fosse chiara espressione delle diverse anime politiche della coalizione che mi ha sostenuto, una coalizione che ha condiviso un progetto politico preciso e che ora è al servizio di questa regione e dei suoi cittadini”.

“Il nostro obiettivo è di lavorare strenuamente per contrastare le disuguaglianze sociali, tutelare ambiente e territorio, risolvere le criticità esistenti nella Sanità, garantire il diritto al trasporto pubblico efficiente, valorizzare le aree interne, promuovere le eccellenze di questa straordinaria terra, sostenere le imprese e dare ai giovani un’opportunità e un’idea concreta di futuro. Questa Giunta si pone rispettosamente nei confronti del Consiglio regionale, organo rappresentativo dei cittadini campani e luogo del dialogo e del confronto e ispirerà la propria azione in una corretta e leale collaborazione istituzionale e con le forze politiche di maggioranza e di opposizione, con il solo scopo di perseguire sempre l’interesse collettivo”. “Nei prossimi giorni – ha detto il Presidente Fico – la Giunta verrà convocata per prima riunione ufficiale. Naturalmente, insieme ai colleghi, ci siamo messi all’opera da subito e stiamo già lavorando in sintonia. L’intenzione è innanzitutto di giungere rapidamente all’approvazione del Bilancio che in questo momento costituisce la priorità dell’amministrazione regionale, nell’interesse sia dell’esecutivo e sia del Consiglio”.

“Non nascondo l’emozione ad intervenire in Aula oggi, si apre una nuova pagina per la nostra Regione, un passaggio che, come Movimento 5 Stelle, viviamo con grande senso di responsabilità – ha detto il capogruppo del M5S Gennaro Saiello – in un momento di grande difficoltà e delicatezza, siamo al governo della Regione ed affronteremo tutte le grandi problematiche, dalla sanità, ai trasporti, al lavoro, nella certezza che la vera misura della politica va trovata nella vita reale dei cittadini che, oggi, lamentano gravi problematiche, dalla difficoltà di accedere alle cure sanitarie, alla cura delle persone con disabilità, ai giovani che sono costretti ad emigrare dal nostro territorio, ai lavoratori la cui retribuzione è fortemente impoverita, ai commercianti che non riescono ad essere competitivi nel contesto della globalizzazione. Daremo il massimo – ha concluso Saiello – per risolvere le tante problematiche della nostra Campania”.

“Vengo da un’esperienza ventennale nel Consiglio comunale di Napoli ed intervengo per la prima volta in Consiglio regionale con grande emozione e responsabilità consapevole dell’importanza di questa assemblea legislativa e per contribuire a dare le migliori risposte – ha detto il capogruppo di “Roberto Fico Presidente” , Nino Simeone, che ha aggiunto: “il programma di governo è stato scritto da tutti noi e tutti insieme lo porteremo avanti con determinazione e con pari dignità”. “Nel Sannio si capirà se l’equità regionale si tradurrà in equità territoriale e se l’azione del governo regionale dichiarata per le aree interne sarà efficace – ha detto il consigliere Fernando Errico (FI) – che ha aggiunto: “ho apprezzato il non aver istituito un assessorato alle aree interne perché ciò avrebbe significato che esistono due ‘campanie’ ed, invece, occorre una visione strategica unitaria che sappia garantire servizi e sviluppo in tutto il territorio regionale. In particolare, per quanto riguarda la sanità, occorre dare un segnale chiaro e coerente dando attuazione al dca 41 del 2019 e alla relativa sentenza del Tar campania sulla corretta determinazione dei tetti di spesa per l’area della riabilitazione; inoltre, va affrontata la questione dei trasporti nella Valle Caudina, che registra una situazione di disagio enorme che va affrontata per garantire il trasporto pubblico per i residenti di quel territorio”.

“Chi oggi è questa Aula deve assumersi le responsabilità anche dei ruoli che ha ricoperto nel passato, ad esempio nel settore dei trasporti, che, a causa della gestione del centrosinistra, sono al disastro – ha sottolineato il capogruppo di FdI Gennaro Sangiuliano – che ha aggiunto: “inoltre, è evidente che ci sono problemi e criticità all’interno della maggioranza e particolarmente del principale partito della stessa, caratterizzato da gravi spaccature; per quanto riguarda la Giunta regionale, sono sicuro che faranno un lavoro di valore, da parte nostra metteremo in campo una forte opposizione istituzionale. Il Governo nazionale ha dimostrato una grande attenzione nei confronti della nostra meravigliosa Regione– ha sottolineato Sangiuliano -: Bagnoli, l’America’s Cup, Caivano, tutto questo va raccordato in un’azione di governo strategica ed efficace, per questo invito il Presidente Roberto Fico a prendere in mano le redini dell’azione di governo regionale anche per la tempestiva definizione delle Commissioni consiliari, che devono mettersi al lavoro al più presto”.

