Bardi “Anche la Basilicata colpita dal maltempo, valutiamo i danni con le altre regioni”

| 23 Gennaio 2026 22:15 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Il problema maltempo “ha toccato anche la Basilicata, stiamo vedendo quali sono i danni insieme alle altre Regioni. Mi sono sentito con il presidente Occhiuto e con la Sicilia per valutare se ci sono le condizioni per poter chiedere quelli che sono i danni per calamità naturali”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di una delle iniziative promosse da Forza Italia per ricordare la discesa in campo del fondatore e presidente del partito, Silvio Berlusconi.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).



SFOGLIA