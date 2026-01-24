Canottaggio, World Rowing incorona 4 Coppia miglior equipaggio mondiale maschile

ROMA (ITALPRESS) – Il quattro di coppia dell’Italia è stato premiato come equipaggio maschile dell’anno da World Rowing nel corso di una cerimonia svolta presso il museo olimpico di Losanna. I finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, campioni mondiali lo scorso 25 settembre a Shanghai e vicecampioni olimpici a Parigi 2024, scrivono un’altra pagina importante nella storia del canottaggio mondiale. Mai, dall’istituzione di questo riconoscimento avvenuta nel 2002, la Federazione remiera internazionale aveva scelto una barca italiana. E’ stata evidenziata la continuità azzurra in questa specialità espressa grazie alla conquista di due ori (Plovdiv 2018 e Shanghai 2025), un argento (Belgrado 2023) e due bronzi (Linz 2019, Racice 2022) negli ultimi cinque Mondiali, oltre naturalmente all’argento olimpico. Un’altra ragione importante riguarda la storia di questo equipaggio, iniziata proprio in Bulgaria sette anni fa quando in barca, in qualità di prodiere al posto di Chiumento, c’era Filippo Mondelli, il vogatore prematuramente scomparso il 29 aprile 2021 a seguito di un osteosarcoma alla gamba sinistra. Sul podio di ogni regata internazionale, l’equipaggio azzurro porta, infatti, con sè la bandiera appartenuta allo sfortunato compagno per ricordarlo.

Il successo maturato ai World Rowing Awards rappresenta un nuovo traguardo raggiunto dal quartetto iridato che ha potuto contare, in tutto il 2025, sul continuo supporto della Federazione Italiana Canottaggio e delle Fiamme Gialle. “Siamo felicissimi per questo riconoscimento perchè corona i nostri percorsi sportivi e umani – afferma Luca Rambaldi – Desideriamo condividere questa soddisfazione con tutto il movimento italiano che, con il suo affetto, ci ha sicuramente dato una grande spinta. Tutto l’equipaggio ha messo cuore, muscoli e anima in acqua per conquistare l’oro a Shanghai. Dedichiamo questo premio a chi c’era all’inizio, il nostro straordinario compagno Filippo Mondelli, e al Presidente Davide Tizzano, sempre vicino a noi lungo il cammino verso il Mondiale, alle Fiamme Gialle e a tutta la Federazione”. “Una gioia immensa, un’emozione fortissima perchè siamo il primo equipaggio italiano nella storia ad aggiudicarsi questo premio mondiale ed è doveroso, quindi, ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto in noi – sostiene Giacomo Gentili – Ricorderò per sempre la serenità con cui abbiamo affrontato il Mondiale di Shanghai, vivendo sempre il rapporto con il Canottaggio come fonte di soddisfazione e divertimento. E’ il frutto di un grande gioco di squadra condotto insieme da atleti, tecnici e dirigenti”.

“Desidero ringraziare tutta la famiglia del canottaggio, tutti i tesserati e gli appassionati, per la vicinanza e l’apprezzamento continuamente dimostrati nei confronti del nostro quattro di coppia – racconta Luca Chiumento – E’ un grande orgoglio per noi da condividere con le nostre famiglie e con chi oggi purtroppo non c’è più. E’ un punto di partenza verso un grande 2026 con gli Europei in casa, sul lago di Varese, e i Mondiali di Amsterdam”.

“La comunità del Canottaggio italiano ci ha fatto sentire forte il suo supporto per tutto l’anno ed esser premiati oggi da World Rowing è il coronamento dei tantissimi sforzi condotti in questi anni – dice Andrea Panizza – Grazie a tutti coloro che ci sono vicini dagli inizi della nostra carriera, in particolar modo dirigenti e tecnici che ci sopportano e supportano: il mio pensiero va, in particolar modo, al nostro Presidente Davide Tizzano, che in poco tempo ci ha trasmesso la sua visione e la sua passione, e a Filippo Mondelli perchè buona parte di questo percorso porta il suo nome. Il nostro è un ‘cinque di coppià”.

“Il premio di equipaggio maschile dell’anno assegnato da World Rowing al nostro quattro di coppia è un’ulteriore dimostrazione della bontà del lavoro svolto dai nostri atleti in sinergia con l’area tecnica e anche di una rinnovata attenzione internazionale nei confronti del Canottaggio italiano – conclude il Vicepresidente Fabrizio Quaglino – Il pensiero non può che andare al Presidente Davide Tizzano e a Filippo Mondelli, ricordati anche oggi da World Rowing, perchè il loro esempio costituisce una preziosa eredità per il nostro movimento. Ringrazio i tesserati e le loro famiglie per esser stati vicini al nostro equipaggio campione del mondo: il clima creato attorno a tutta la Nazionale, nel 2025, è stato molto positivo e certamente rappresenta uno dei punti di forza per affrontare la preparazione alle sfide del prossimo triennio”.

