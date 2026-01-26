Maltempo, da Cdm primo stanziamento 100 mln. Governatori commissari

Roma, 26 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo (Calabria, Sicilia e Sardegna). Lo hanno annunciato i governatori lasciando palazzo Chigi al termine della riunione.

“Oggi stesso si farà una ordinanza della Protezione civile per nominare come soggetti delegati i presidenti di Regione”, ha spiegato Roberto Occhiuto. “Sono stati stanziati 33 milioni a Regione per i lavori di somma urgenza. Poi è prevista una puntuale ricognizione dei danni e la copertura dei danni con un provvedimento interministeriale”, ha aggiunto.