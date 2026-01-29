Frana Niscemi, Conte: Meloni non vuole metterci la faccia

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Movimento 5 stelle non chiede che sia Giorgia Meloni a riferire in parlamento su Niscemi perché è evidente che la presidente del Consiglio non intende “metterci la faccia”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando a margine di una iniziativa.

“Secondo voi, la presidente del Consiglio viene in aula per questa cosa? Ma se è andata a Niscemi e non ha manco parlato con la popolazione! Secondo voi viene a fare il dibattito in aula su questo e ci mette la faccia? Suvvia! Venga il ministro Musumeci, già sarebbe qualcosa”.