Sequestrato un deposito di armi nella Piana di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto, in un’area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro, un deposito di armi particolarmente fornito.

Una pattuglia in fase di perlustrazione, ha notato l’anomala presenza di un fusto di plastica tumulato in un’area rurale, la cui parte superiore – a causa delle forti piogge che hanno interessato nei giorni scorsi la zona – affiorava stranamente dal terreno.

La successiva verifica del suo contenuto ha consentito di rinvenire un vero e proprio arsenale che è stato sottoposto a sequestro: 9 pistole semi-automatiche, 4 pistole a tamburo e 3 pistole mitragliatrici, alcune delle quali dotate di silenziatori e con matricola abrasa.

Tra le armi sequestrate, vanno rimarcate, per capacità di fuoco e caratteristiche tecniche, una mitragliatrice Uzi di fabbricazione israeliana e due pistole mitragliatrici Skorpion.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

