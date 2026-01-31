Maltempo, ordinanza della Protezione Civile per Calabria, Sicilia e Sardegna. Monitoraggio sulla frana di Niscemi

ROMA (ITALPRESS) – Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un’ordinanza relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Tra le diverse disposizioni, l’articolo 17 dell’ordinanza riguarda la frana di Niscemi: il testo prevede la realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, la realizzazione di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico e la predisposizione di un sistema di sorveglianza.

