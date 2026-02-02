Alcaraz allunga su Sinner nel ranking Atp, Musetti resta numero 5

ROMA (ITALPRESS) – La vittoria degli Australian Open per la prima volta in carriera permette a Carlos Alcaraz di allungare in vetta alla classifica Atp: sono 3.350 ora i punti di vantaggio su Jannik Sinner, che resta secondo ma perde terreno dopo essersi fermato in semifinale a Melbourne. L’altoatesino ha ceduto a Novak Djokovic, che con i punti della finale scavalca Alexander Zverev e si riporta in terza posizione, col tedesco ora insidiato da Lorenzo Musetti: il carrarino si conferma in quinta posizione ma la quarta dista solo 200 punti. L’altra novità in Top Ten è lo scambio di posizioni fra Taylor Fritz (da nono a settimo) e Ben Shelton (da settimo a nono), con Alex De Minaur (6°), Felix Auger-Aliassime (8°) e Alexander Bublik (10°) che completano il quadro. Per quanto riguarda gli altri italiani, si migliorano di due posizioni Flavio Cobolli (20°) e Luciano Darderi (23°, best ranking) mentre crolla Lorenzo Sonego, che scivola indietro di venti posti e ora occupa la 60esima casella. Sono invece 24 i posti che guadagna Francesco Maestrelli, che grazie all’ottimo cammino in Australia si avvicina alla top 100.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.650 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.300 (–)

3. Novak Djokovic (Srb) 5.280 (+1)

4. Alexander Zverev (Ger) 4.605 (-1)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.405 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.080 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.940 (+2)

8. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.725 (–)

9. Ben Shelton (Usa) 3.600 (-2)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.235 (–)

Così gli altri italiani:

20. Flavio Cobolli 1.995 (+2)

23. Luciano Darderi 1.789 (+2)

58. Matteo Berrettini 895 (-1)

60. Lorenzo Sonego 890 (-20)

65. Matteo Arnaldi 858 (–)

74. Mattia Bellucci 758 (+2)

106. Luca Nardi 571 (+2)

117. Francesco Maestrelli 512 (+24)

143. Andrea Pellegrino 431 (-5)

153. Giulio Zeppieri 393 (+3)

SABALENKA RESTA REGINA WTA, PAOLINI OTTAVA

Sconfitta per il secondo anno di fila nella finale degli Australian Open, Aryna Sabalenka non vede comunque mutare il suo status di regina della classifica Wta, con oltre tremila punti di vantaggio su Iga Swiatek, stabile al secondo posto. La polacca deve però ora guardarsi le spalle dalla neo campionessa di Melbourne, Elena Rybakina, che sale di due posizioni e si attesta in terza posizione. Due passi indietro invece per Coco Gauff, finita alle spalle anche della connazionale Amanda Anisimova, poi Jessica Pegula e Mirra Andreeva con Jasmine Paolini che si conferma all’ottavo posto. Madison Keys, che aveva vinto il Major australiano un anno fa, esce dalla Top Ten dove invece ritorna Elina Svitolina (decima), con Belinda Bencic che guadagna una casella. Oltre alla Paolini, il tennis italiano annovera nella top 100 Elisabetta Cocciaretto che nonostante l’eliminazione precoce nel primo Slam stagione risale di 4 posti ed è 51esima. Perdono terreno Lucia Bronzetti (n.110, -3) e Lucrezia Stefanini (n.140, -1), Nuria Brancaccio e Lisa Pigato si confermano fra le prime 200 al mondo, traguardo al quale si avvicina Silvia Ambrosio, che scala il ranking di 12 posti ed è n.203.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.990 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 7.978 (–)

3. Elena Rybakina (Kaz) 7.610 (+2)

4. Amanda Anisimova (Usa) 6.680 (–)

5. Coco Gauff (Usa) 6.423 (-2)

6. Jessica Pegula (Usa) 6.103 (–)

7. Mirra Andreeva (Rus) 4.731 (–)

8. Jasmine Paolini (Ita) 4.267 (–)

9. Belinda Bencic (Sui) 3.342 (+1)

10. Elina Svitolina (Ukr) 3.205 (+2)

Così le altre italiane:

51. Elisabetta Cocciaretto 1.099 (+5)

110. Lucia Bronzetti 688 (-3)

140. Lucrezia Stefanini 518 (-1)

166. Nuria Brancaccio 430 (-1)

191. Lisa Pigato 375 (–)

203. Silvia Ambrosio 351 (+12)

221. Camilla Rosatello 323 (+5)

248. Jessica Pieri 285 (-18)

272. Dalila Spiteri 249 (+15)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).