Sanremo, presentato il Villaggio del Festival 2026 a Villa Ormond

Sanremo, 3 feb. (askanews) – A tre settimane dell’inizio del Festival della Canzone italiana, a Sanremo è stato presentato ‘Il Villaggio del Festival 2026’ che torna a Villa Ormond con un progetto rinnovato, forte di partnership editoriali di respiro nazionale e di un calendario fitto di appuntamenti all’insegna di musica, calcio, giovani, con tanti appuntamenti e novità che accompagneranno la settimana della più popolare rassegna canora.”Il Villaggio del Festival non è solo un contenitore di eventi ma un ecosistema culturale e mediatico che cresce anno dopo anno. Il nostro obiettivo è quello di mettere in relazione le istituzioni, i partner, il mondo della scuola, la musica, l’arte, la cultura affinché possa emergere un racconto sincero di quello che accade al Villaggio durante la settimana del Festival e nella città di Sanremo” spiega Giuseppe Grande, direttore de Il Villaggio del Festival.Le stime parlano di oltre 40mila presenze attese, distribuite tra eventi, incontri, attività live e momenti di intrattenimento per un festival diffuso nella città.”Per noi è un evento collaterale al Festival, un evento molto importante. Per noi è il Festival perché gli eventi collaterali del festival, e sono pochi quelli riconosciuti, sono gli eventi del festival. Hanno già saputo in questi anni valorizzare il messaggio che si vuole dare di Sanremo. È un messaggio rivolto ai più giovani ma non solo, un messaggio innovativo che piace molto a noi dalla Giunta e dall’amministrazione. Lo vogliamo riproporre come ogni anno non solo col patricinio ma da due anni l’abbiamo inserito tra gli eventi collaterali del festival” spiega Alessandro Sindoni assessore al Turismo del Comune di Sanremo.Centrale la partership con l’agenzia di stampa askanews e con Netweek per amplificare questo racconto su scala nazionale.”Come gruppo Netweek siamo molto felici di questa partnership che rappresenta per noi un momento strategico nel mondo della comunicazione anche di quello che è il nostro brand e il nostro mondo. Siamo anche felici di poter aiutare questo progetto a crescere dando visibilità sui nostri 51 testate cartacee, 64 siti web, 14 televisioni locali e una televisione nazionale. Siamo certi che questo sia soltanto l’inizio di una collaborazione che durerà anche nei prossimi anni” aggiunge Riccardo Galione direttore commerciale Netweek. Il Focus su giovani e scuole caratterizza questa edizione.”Come sappiamo, il Villaggio del Festival è anche cultura e formazione, quindi i giovani sono i grandi protagonisti, ci saranno tutta una serie di seminari, di eventi e c’è l’apertura alle scuole proprio per dare un ruolo centrale a questo tema che è chiaramente molto importante” conclude Maria Arreghini,giornalista e conduttrice.Il Villaggio si conferma così come uno degli hub centrali della settimana sanremese, pensato non solo come spazio fisico, ma come luogo di produzione di contenuti, relazioni e racconto del territorio con eventi che animeranno quotidianamente le strutture all’interno del parco di Villa Ormond.