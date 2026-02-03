Sequestrati oltre 2 kg di tabacchi irregolari nel Cosentino, sanzioni fino a 10.000 euro

COSENZA (ITALPRESS) – Nell’ambito di un’operazione al contrasto delle irregolarità nel settore dei tabacchi e del gioco pubblico, i funzionari dell’ufficio locale Calabria 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) hanno effettuato due distinti sequestri nel comune di Rende, in provincia di Cosenza.

I controlli hanno riguardato due diversi esercizi: nel primo, i funzionari hanno trovato e sequestrato 1,7 chili di tabacchi. Nel secondo esercizio, sono stati individuati e ritirati ulteriori 500 grammi di prodotto. In entrambi i casi è stata contestata la violazione dell’articolo che disciplina la circolazione e la vendita dei tabacchi lavorati, sanzionando l’immissione nel territorio dei prodotti soggetti ad accisa che non hanno assolto l’imposta. Per i titolari delle attività coinvolte sono scattate sanzioni pecuniarie pesanti: la normativa vigente prevede infatti multe che variano da un minimo di 5 mila euro fino a un massimo di 10 mila euro.

– foto ufficio stampa Adm –

(ITALPRESS).