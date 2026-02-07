Oro Lollo, Bormio azzurra: partenza super per l’Italia a Milano-Cortina

di Giorgio La Bruzzo

CORTINA (ITALPRESS) – Diciamoci la verità: una partenza così forse nemmeno i più ottimisti se l’aspettavano. Milano-Cortina si tinge subito d’azzurro: Francesca Lollobrigida si prende l’oro sui 3000 di pattinaggio di velocità, a Bormio in discesa Giovanni Franzoni è argento, mentre Dominik Paris si mette al collo il bronzo.

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, la “Lollo” si fa il miglior regalo possibile, sovvertendo ogni pronostico e dominando sul ghiaccio dello Speed Skating Stadium di Milano, con tanto di record olimpico (3’54″28) e lasciando le briciole alle rivali. “Essere mamma-atleta e vincere davanti a proprio figlio è il massimo – esulta la skater originaria dei Castelli Romani, che quattro anni fa si era presa l’argento, oltre al bronzo della mass start – Io non ho voluto scegliere fra il fare la mamma e il dedicarmi allo sport. Mi sono presa una pausa, poi sono ripartita subito per il raduno”. Eppure era arrivata ai Giochi fra lo scetticismo generale. “Quest’anno volevo una stagione perfetta, invece è stata la peggiore della mia vita: ho pianto, volevo ritirarmi perché non volevo arrivare a Milano in quelle condizioni dopo un virus che mi aveva prostrato. Mio marito, la mia famiglia e la Federazione mi hanno chiesto di non mollare e non smettere, e ci sono riusciti”. Per fortuna: primo storico trionfo al femminile per il pattinaggio su pista lunga alle Olimpiadi, firmato dall’atleta della Aeronautica Militare.

In mattinata, invece, era stata la pista Stelvio a inaugurare il medagliere italiano: Giovanni Franzoni e Dominik Paris si presentavano al cancelletto con aspettative alte e non hanno deluso, arrendendosi solo allo svizzero Von Allmen, che rifila rispettivamente 20 e 50 centesimi ai due azzurri. “A inizio stagione non avrei mai immaginato di vincere a Kitzbuehel e di fare podio alle Olimpiadi, devo ringraziare chi mi è stato vicino”, ammette il 24enne finanziere, la cui dedica non poteva che essere per l’amico perduto Matteo Franzoso, scomparso lo scorso settembre dopo una caduta in allenamento in Cile. “Sono riuscito a trasformare questo evento tragico in un’energia incredibile che mi spinge in ogni gara a dare il massimo”. Se Franzoni era alla sua prima Olimpiade, Paris sapeva di avere l’ultima occasione per conquistare finalmente una medaglia e quale miglior posto di Bormio, dove ha vinto 7 volte in Coppa del Mondo, di cui sei in discesa: “Ci avevo provato così tante volte, è una bella medaglia, sono riuscito a realizzare un bel sogno”, le parole del 36enne carabiniere meranese.

Peccato per Ian Matteoli nel big air: fatale l’errore nella prima run e quinto posto finale. Il doppio misto del curling composto da Amos Mosaner e Stefania Constantini incassa un’altra sconfitta (4-9 con la Svezia) ma in serata riesce a spuntarla sulla Norvegia (6-5) e resta in corsa per le medaglie. Maria Gassliter acciuffa l’ultimo posto disponibile nella finale dello slopestyle (fuori invece Miro Tabanelli) mentre alle azzurre dell’hockey non riesce il bis e si arrendono 6-1 alla Svezia, in finale nel team event l’Italia del pattinaggio di figura.

Ma siamo solo alla prima giornata e la domenica può regalare altre gioie: a Cortina c’è la discesa femminile con Goggia e Brignone, la staffetta mista del biathlon composta da Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi punta al bersaglio grosso, mentre l’Italia dello snowboard ha tante carte da giocarsi nello slalom gigante parallelo. E occhio anche allo slittino, dove Dominik Fischnaller – già bronzo tre anni fa – è terzo dopo le prime due run, e alla skiathlon di fondo col debutto olimpico di Federico Pellegrino.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).