Scoperto a Napoli un deposito abusivo di medicinali illegali importati dall’estero

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato, nel quartiere Soccavo del capoluogo campano, un‘attività di commercializzazione di medicinali illegalmente importati dall’estero. L’attività occulta veniva svolta all’interno di un garage multipiano, privo di qualsivoglia autorizzazione commerciale e sanitaria, in uso ad un cittadino italiano, che veniva utilizzato per lo stoccaggio e la detenzione illecita di medicinali provenienti da paesi extra-UE, formalmente indirizzati a soggetti inesistenti.

Il deposito era stato allestito con frigoriferi a uso domestico dove sono state rinvenute migliaia di confezioni di medicinali a base di tossina botulinica oltre a farmaci anestetici privi di qualsivoglia indicazione sanitaria e sprovvisti di etichettatura riportante le previste informazioni terapeutiche. I farmaci sono stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale e i previsti controlli delle autorità doganali e sanitarie.

Le perquisizioni eseguite dai militari hanno consentito di sequestrare oltre 191.000 dosi di farmaci a base di tossina botulinica tipo “A”, creme anestetiche per 73.000 ml, etichette contenenti indicazioni farmaceutiche in lingua greca e rotoli di nastro adesivo riportanti sigillo di garanzia utilizzati per il confezionamento dei medicinali. I medicinali, laddove immessi in consumo sul mercato “parallelo”, avrebbero fruttato un introito di oltre 500.000 euro. L’organizzatore del traffico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per ricettazione, esercizio abusivo di una professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica e illecita importazione nello Stato e distribuzione all’ingrosso di medicinali.

