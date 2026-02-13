Maltempo, frana in Costiera Amalfitana: evacuate cinque famiglie

SALERNO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatasi dal costone sottostante la SS163. Sono state danneggiate le reti di protezione e, per precauzione, sono state evacuate dalle abitazioni 5 famiglie. Nel pomeriggio di ieri droni dei vigili del fuoco in azione di monitoraggio sul fronte dello smottamento.

-Foto screenshot video Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).