Maltempo, frana in Costiera Amalfitana: evacuate cinque famiglie

1 minuto per la lettura
SALERNO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatasi dal costone sottostante la SS163. Sono state danneggiate le reti di protezione e, per precauzione, sono state evacuate dalle abitazioni 5 famiglie. Nel pomeriggio di ieri droni dei vigili del fuoco in azione di monitoraggio sul fronte dello smottamento.
-Foto screenshot video Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA