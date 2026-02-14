All-Star Game dell’Nba, il team Vince si aggiudica il quadrangolare del Rising Stars

ROMA (ITALPRESS) – Il quadrangolare del Rising Stars ha aperto l’All-Star game dell’Nba a Los Angeles. La vittoria è andata al Team Vince, guidato in panchina da Vince Carter. Protagonsita della serata è VJ Edgecombe a cui va il premio di Mvp della manifestazione, guidando il suo Team Vince al successo nel torneo a quattro squadre. IUl cestista di Philadelphia in semifinale, mette a referto 17 punti, per poi decidere anche la finale con i liberi che fissano il punteggio sul 25-24, regalando quindi la vittoria al Team Vince contro il Team Melo con Carmelo Anthony in panchina.

Curioso anche lo scontro tra fratelli nella prima semifinale tra Team Melo e Team Austin. In campo Dylan Harper e Ron Harper Jr. Il canestro decisivo per il Team Melo è stato deciso proprio in un uno contro uno di Dylan contro Ron Jr.. La giovane stella degli Spurs, dopo aver segnato, ha mostrato la lingua al fratello, tra le risate del padre, ex campione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).