Treni, Salvini: boicottaggi atti criminali, spero nessuno minimizzi

| 14 Febbraio 2026 10:36 | 0 commenti

Askanews
Milano, 14 feb. (askanews) – “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”. Così il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo la notizia di nuovi sabotaggi sull’alta velocità che stanno rallentando la circolazione.

