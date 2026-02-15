Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, attivata una nuova tratta a doppio binario

NAPOLI (ITALPRESS) – Nuovo traguardo per la linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

Con l’attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello – Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino – Cervaro.

La nuova tratta a doppio binario, lunga circa 18 chilometri, attraversa la Galleria di Monte Aglio per circa 4 chilometri e comprende otto viadotti; nell’ambito dell’intervento sono stati eliminati 13 passaggi a livello. I lavori sono stati affidati al Consorzio CFT costituito dalle imprese Pizzarotti – Itinera – Ghella, il tutto sotto la Direzione lavori di FS Engineering.

Il completamento della tratta Cancello – Frasso Telesino-Dugenta consente di migliorare gli standard di efficienza dell’intera linea. La circolazione ferroviaria è regolata dall’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM), una vera cabina di regia che garantisce maggiore puntualità e fluidità nella gestione del traffico ferroviario. Sulla nuova tratta è stato installato il sistema SCMT per il controllo della marcia del treno e la linea è stata attrezzata con impianti di telecomunicazioni in fibra ottica.

Contestualmente, sul lotto Telese – Vitulano è stato attivato un nuovo tratto di linea di circa tre chilometri tra le stazioni di San Lorenzo Maggiore e Ponte Casalduni, il primo segmento del nuovo binario AV/AC completato su quel lotto. L’intervento è stato realizzato dal Consorzio Telese Scarl, costituito da Ghella – Itinera – Salcef – Coget Impianti.

Proseguono in parallelo le lavorazioni sulla nuova tratta Napoli – Cancello da parte del Consorzio NACAV guidato da Webuild, e sulla nuova tratta Frasso Telesino – Telese dal Consorzio Frasso Scarl, costituito dalle imprese Pizzarotti – Ghella – Itinera, le cui attivazioni sono previste rispettivamente a giugno 2026 e a dicembre 2026.

Coinvolte oltre 800 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 1,7 miliardi di euro.

L’intera linea AV/AC Napoli – Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, rientra nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, iniziativa dedicata a mostrare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori coinvolti.

