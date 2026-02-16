Olimpiadi, Buonfiglio: importantissimo anche arrivare nei primi otto

Milano, 16 feb. (askanews) – “Per noi che siamo addetti ai lavori significa tantissimo perché comunque arrivare nelle prime 6, 7, 8 posizioni vuol dire anche importanza nel ranking mondiale. Per chi ci guarda, per il mondo di oggi che vede solamente chi arriva primo, già se arrivi secondo delle volte deludi, forse perde di attenzione e invece sono proprio quei quarti, quinti, settimi posti che fanno sì che il messaggio sportivo venga evidenziato perché l’importante è, come abbiamo continuato a dire sin dall’inizio, che ogni atleta riesca ad esprimersi al meglio delle sue capacità quindi io non posso che essere fiero e orgoglioso di tutti”. Lo ha detto ad askanews il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, poche ore dopo il quarto posto di Arianna Fontana nei 1000 metri di short track, ma ragionando più in generale sui piazzamenti alle spalle del podio.”Ho visto per la prima volta una partita di hockey – ha aggiunto Buonfiglio dalla Triennale – ho visto Italia-Finlandia, al di là del risultato io visto ragazzi che si sono impegnati fino alla fine. Cosa vuol dire questo? Non arrendersi mai: questo è messaggio più bello che possiamo dare. Le avversità le subiamo tutti, tutti i giorni, ma non arrendiamoci perché poi i buoni vincono sempre”.