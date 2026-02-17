Calcio, la Juventus crolla a Istanbul: è 5-2 per il Galatasaray

Roma, 17 feb. (askanews) – Crollo clamoroso della Juventus all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul: da 2-1 all’intervallo a 5-2 finale per il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti, avanti grazie alla doppietta di Koopmeiners dopo l’iniziale vantaggio turco, si scioglie nella ripresa tra errori difensivi e l’espulsione di Cabal. Per la qualificazione servirà un’impresa nel ritorno del 25 febbraio.

L’avvio è elettrico. Ambiente infuocato e subito equilibrio, finché al 15′ il Galatasaray passa: pasticcio in area bianconera, recupero di Osimhen e assist per Sara che batte Di Gregorio. La reazione della Juve è immediata: un minuto dopo Koopmeiners ribadisce in rete una respinta di Cakir su colpo di testa di Kalulu. Al 32′ l’olandese completa la rimonta con un sinistro sotto l’incrocio dopo uno scambio con McKennie.

Sembra l’inerzia giusta per i bianconeri, ma nella ripresa cambia tutto. Al 49′ Lang pareggia sfruttando un errore di Cabal; al 60′ una punizione di Sara deviata da Sanchez inganna Di Gregorio per il 3-2. La Juve accusa il colpo e al 67′ resta in dieci: Cabal stende Yilmaz e viene espulso per doppia ammonizione.

Con l’uomo in più il Galatasaray dilaga. Al 74′ ancora Lang, dopo un’altra indecisione difensiva juventina, firma il 4-2. Nel finale Osimhen anticipa Kelly e serve l’assist per il definitivo 5-2, chiudendo una serata da incubo per la Signora.

Una delle sconfitte europee più pesanti della storia recente bianconera: mercoledì 25 servirà una rimonta quasi impossibile per evitare l’eliminazione e tenere viva la corsa agli ottavi.