La Russa esprime “solidarietà” ai giornalisti di Fanpage sfruttati

Roma, 19 feb. (askanews) – “Non so se ci sono qui giornalisti di Fanpage. Ho letto una notizia che faceva riferimento a un loro sfruttamento del lavoro. Fedele a quello che abbiamo sempre detto, noi siamo dalla parte di chi lavora e merita una retribuzione adeguata. Quindi piena solidarietà ai giornalisti di Fanpage”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa arrivando alla cerimonia del treno del ricordo alla stazione Ostiense di Roma.