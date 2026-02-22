Buonfiglio “Olimpiade da 30 e lode, prodotto un entusiasmo diffuso” / Video

MILANO (ITALPRESS) – “Con le Olimpiadi di Milano-Cortina anche noi contribuiamo ad arricchire la storia della Repubblica. E con questo vogliamo anche ringraziare il Presidente Mattarella per la sua presenza e vicinanza. E’ stata un’Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode perchè ha funzionato tutto”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nella conferenza finale al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso grazie ad un’ottima organizzazione dei Giochi, ma soprattutto grazie alle prestazioni e alle medaglie dei nostri atleti. E’ stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo”.

“Facciamo passo dopo passo, una candidatura per un’altra Olimpiade deve essere concordata e condivisa a cominciare dal Governo, dalle istituzioni regionali, dal Coni e da Sport e Salute. Deve essere una squadra che unita deve portare avanti il progetto. I sogni vanno fatti ad occhi aperti, è un percorso che ci inorgoglisce”. Così Buonfiglio parlando della possibile futura candidatura dell’Italia per ospitare una prossima edizione dei Giochi.

DA CIO ORDINE OLIMPICO D’ORO A MATTARELLA E MELONI

Il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la Presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, massima onorificenza. Lo ha annunciato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nella conferenza finale al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’Ordine Olimpico d’Oro, conferito dal Cio a coloro i quali hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al movimento olimpico, sarà consegnato a Roma a Mattarella e Meloni in date ancora da definire. L’Esecutivo del Cio ha anche conferito l’Ordine Olimpico d’argento ai ministri Abodi, Giorgetti e Salvini, all’ad Simico Saldini, ai sindaci delle due città Sala e Lorenzi, ai governatori delle due regioni che hanno ospitato i Giochi, Fontana e Stefani, ai presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento, Kompatscher e Fugatti, e – per quanto riguarda la Fondazione Milano-Cortina 2026 – a Malagò (presidente), Varnier (ad) e Francisi (Chief Operations Games).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).