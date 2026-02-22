Buonfiglio: Olimpiadi un successo, Italia tra i big dello sport

Milano, 22 feb. (askanews) – “Il risultato per me è estremamente positivo ed evidentemente la formula “condannati a vincere” sta dando i suoi frutti. Con l’Olimpiade di Milano Cortina anche noi abbiamo contribuito ad arricchire la storia della nostra Repubblica, il Presidente Mattarella è sempre stato presente, affettuoso e competente. Questo è un segnale importante per lo sport italiano”. Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa conclusiva dei 25esimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

“E’ stata l’Olimpiade delle prime volte – ha aggiunto il presidente – tutti i portabandiera sono andati a medaglia, così come tutti gli atleti che erano presenti a Losanna. Abbiamo registrato il record dei premi in denaro erogati agli atleti, ma le medaglie generano un indotto importane, attivando i valori che generano economia”.

“Considerando queste Olimpiadi e quelle di Parigi – ha concluso Buonfiglio – l’Italia si pone tra le prime quattro nazioni al mondo e questi risultati non nascono per caso. E posso dire oggi con serenità che sapevamo fina da prima dell’inizio dei Giochi una alta capacità di andare a medaglia in quasi tutte le discipline, sulla base delle nostre proiezioni”.