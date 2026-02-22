X
Il medagliere finale delle Olimpiadi

| 22 Febbraio 2026 18:34 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
MILANO (ITALPRESS) – Di seguito il medagliere finale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. 

ORO ARGENTO BRONZO
1. Norvegia 18 12 11 41
2. Stati Uniti 12 12 9 33
3. Paesi Bassi 10 7 3 20
4. ITALIA 10 6 14 30
5. Germania 8 10 8 24
6. Francia 8 9 6 23
7. Svezia 8 6 4 18
8. Svizzera 6 9 8 23
9. Austria 5 8 5 18
10. Giappone 5 7 12 24

 

(ITALPRESS).

