Il medagliere finale delle Olimpiadi

1 minuto per la lettura
MILANO (ITALPRESS) – Di seguito il medagliere finale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|1. Norvegia
|18
|12
|11
|41
|2. Stati Uniti
|12
|12
|9
|33
|3. Paesi Bassi
|10
|7
|3
|20
|4. ITALIA
|10
|6
|14
|30
|5. Germania
|8
|10
|8
|24
|6. Francia
|8
|9
|6
|23
|7. Svezia
|8
|6
|4
|18
|8. Svizzera
|6
|9
|8
|23
|9. Austria
|5
|8
|5
|18
|10. Giappone
|5
|7
|12
|24
-Foto eb/Italpress-
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA