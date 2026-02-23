Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Cremonesi è il nuovo Head of

Marketing & PR di Great Wall Motors per l’Italia.

Dopo le esperienze maturate in Kia, BYD e Omoda & Jaecoo,

Cremonesi prenderà la direzione del team di Maketing e

comunicazione del brand cinese al suo debutto con la subsidiary

italiana a metà del 2026. Con un’esperienza ormai consolidata nel

lancio e nel posizionamento dei brand emergenti cinesi sul emrcato

italiano, Cremonesi dovrà guidare la startegia locale per

l’affermazione di GWM sul nostro mercato attraverso la

painificazione media, le public relation, la costruzione delle

dinamiche di dealer marketing e non da meno l’esplorazione dei

nuovi media digitali.

