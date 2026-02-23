Malagò “Organizzare delle grandi Paralimpiadi è un dovere e una missione”

MILANO (ITALPRESS) – “Uno può organizzare le migliori Olimpiadi possibili, però ci sono due elementi imprescindibili per completare il percorso e la legacy che lasceremo. La prima è che la squadra italiana doveva fare dei risultati importanti, ed è andata molto bene in quel senso. E poi non possiamo permetterci di organizzare grandi Olimpiadi senza pensare di organizzare delle grandi Paralimpiadi. È il nostro dovere, la nostra missione”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, intervenuto a Milano, all’Allianz, per presentare i Giochi Paralimpici Invernali. “In tutte le Olimpiadi di successo, le Paralimpiadi sono state trascinate proprio dal successo dei Giochi. A Parigi la stragrande maggioranza dei biglietti sono stati venduti sull’onda del successo delle Olimpiadi. Le persone voglio esserci. Dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione ma partiamo da un’onda di entusiasmo formidabile”, ha aggiunto.

“È un piacere essere qui dopo la Cerimonia di chiusura, è arrivato tutto quello che ci aspettavamo. Ora l’obiettivo è concentrarci sul prossimo capitolo, le Paralimpiadi saranno ancora migliori, non vedo l’ora di mettere piede all’Arena”. Così il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. “Allianz si è messa in contatto con il mondo paralimpico nel 2006, ne hanno capito il potere e l’intensità, ci hanno dato il sostegno e il supporto per portare il movimento paralimpico a più persone. L’IPC è cresciuto grazie anche a questa partnership”. “In molte aree, per esempio a Milano, ci sono stati tanti lavori per una maggiore accessibilità sui mezzi, ma direi anche il cambio nella mentalità e nell’attitudine anche nel turismo, soprattutto per quanto riguarda la montagna. Molte destinazioni turistiche sono attrezzate per persone con disabilità che ora possono godersi quelle aree. Direi che la legacy riguarda l’attitudine e la prospettiva per questo settore perché sappiamo che è molto importante per il Nord Italia. Chi verrà a vedere le Paralimpiadi ha la possibilità di cambiare la loro mente, il loro cuore. Il cambiamento parte con lo sport, ma prosegue con l’educazione attraverso la società. L’Italia ha l’opportunità di lasciare una grande legacy”, ha aggiunto.

“Ci apprestiamo ad emulare il successo organizzativo, d’immagine e di sfondo politico raggiunti dai Giochi. È stata un’organizzazione perfetta, le medaglie le abbiamo viste tutti, non otterremo lo stesso numero di medaglie perché abbiamo sei discipline, ma siamo una squadra competitiva soprattutto nello sci, nello snowboard e nel fondo”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Marco Giunio De Sanctis. “Ringrazio Allianz, possiamo fare delle grandi cose insieme. Grazie per tutto quello che state facendo e per quello che farete, quello che conta per il nostro movimento non è soltanto la massima visibilità, ma quello di portare tante persone disabili a fare sport. Possiamo fare dei percorsi straordinario di grandissimo impatto sociale oltre che sportivo”.

