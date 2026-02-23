X
Morta in un incidente stradale nel Foggiano, marito arrestato per omicidio premeditato

23 Febbraio 2026

Morta in un incidente stradale nel Foggiano, marito arrestato per omicidio premeditato

FOGGIA (ITALPRESS) – Avrebbe ucciso la moglie e poi simulato un incidente stradale, nel Foggiano. E’ stato arrestato Ciro Caliendo, indagato per omicidio già dalle settimane successive alla morte della 47enne, Lucia Salcone, nel 2024. L’indagato è finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario premeditato. L’auto su cui la donna viaggiava insieme al marito, lungo una strada provinciale nelle campagne di San Severo, era andata a fuoco e il corpo fu trovato carbonizzato.

