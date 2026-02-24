X
Camorra, blitz contro il clan Vanella Grassi a Napoli. Colpita anche la ‘Ndrina calabrese / Video

NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antimafia a Scampia, quartiere di Napoli. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea.

