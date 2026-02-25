BYD lancia spot DM-i Super Hybrid “Evoluzione dell’ibrido è già realtà”

ROMA (ITALPRESS) – BYD presenta il nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid. “Una comunicazione diretta, distintiva e fuori dagli schemi, perfettamente in linea con il posizionamento del brand e con una visione orientata all’innovazione tecnologica – si legge in una nota -. Lo spot nasce come una creatività tailor made, sviluppata in occasione della settimana più musicale d’Italia. L’obiettivo è coinvolgere l’audience attraverso un racconto che va oltre il mondo automotive, raccontando l’evoluzione della tecnologia attraverso lo sguardo di BYD”.

Il concept creativo è chiaro: ogni specie ha la sua evoluzione. Lo spot si apre in un museo della tecnologia, dove oggetti che hanno segnato un’epoca – dal floppy disk all’autoradio estraibile, fino alla televisione a tubo catodico – sono esposti come reperti ormai superati. Tra queste “reliquie” compare anche il motore plug-in tradizionale, presentato come una tecnologia destinata a lasciare il passo alla nuova era Super Hybrid Dual Mode Intelligent di BYD.

Il messaggio è netto: “l’innovazione non si ferma e ciò che ieri rappresentava un progresso, oggi può essere superato. Con il DM-i, BYD dichiara l’inizio di una nuova fase per l’elettrificazione – sottolinea il marchio -. Protagonista è la tecnologia DM-i Super Hybrid, sistema proprietario che ridefinisce il concetto di ibrido plug-in. Non un semplice ibrido alla spina, ma un’architettura avanzata capace di garantire trazione elettrica costante e un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo 100% elettrico”.

“Diversamente dagli ibridi plug-in tradizionali, con la tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent la batteria non va mai a zero anche in assenza di ricarica tramite spina. Il motore termico interviene principalmente come generatore o in caso di richiesta di potenza elevata, consentendo nella quotidianità di viaggiare prevalentemente in elettrico, senza ansia da ricarica e con un’autonomia complessiva superiore ai 1.500 km nel caso di SEAL 6 DM-i – spiega BYD -. La tecnologia DM-i rappresenta di fatto “due auto in una”: i vantaggi della mobilità elettrica per l’utilizzo urbano e quotidiano, uniti alla libertà e alla flessibilità del motore termico per le lunghe percorrenze. Un posizionamento che intercetta un pubblico ampio e trasversale, offrendo una soluzione concreta a chi desidera elettrificare la propria mobilità senza compromessi”.

La gamma DM-i di BYD in Italia si è recentemente ampliata con l’arrivo di ATTO 2 DM-i, SUV compatto che ha già registrato 8.000 ordini prima del lancio ufficiale. Accanto ad ATTO 2 DM-i, la proposta include SEAL U DM-i, che ha già superato il milione di unità vendute a livello globale, e SEAL 6 DM-i. Quest’ultima, secondo modello Super Hybrid lanciato da BYD in Europa, rappresenta un benchmark per efficienza e autonomia.

