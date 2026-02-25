Michelin lancia Anakee Adventure 2, pneumatico per le “Maxi Enduro”

MILANO (ITALPRESS) – “Un pneumatico pensato per soddisfare le esigenze dei motociclisti che utilizzano le enduro stradali”. Con queste parole Fabio Salamone, responsabile Comunicazione Moto di Michelin Italia, ha presentato a Milano il nuovo pneumatico Anakee Adventure 2. Un prodotto che arriva in un momento particolare per il brand: nel 2026 Michelin Italia festeggia infatti 120 anni di storia, forte della sua presenza in Lombardia a Milano e soprattutto in Piemonte a Torino e con i siti produttivi di Alessandria e Cuneo (il primo per i mezzi pesanti e il secondo per le auto). Nel 2025 l’indotto di Michelin è stato pari a 328 milioni di euro con 2.800 fornitori. Il marchio mantiene inoltre una capacità installata di 14 milioni di pneumatici all’anno che lo rendono il primo produttore in Italia. Come ha spiegato Salamone, Anakee Adventure 2 “completa la gamma Anakee posizionandosi tra un marchio più stradale come il Road 6 e modelli specialistici come Anakee Wild più improntato ad un off road impegnativo”.

A questo proposito, Anakee adventure 2 ha un tasso di intaglio del 32%, mentre in Anakee Wild è pari al 64%. Da questo punto di vista E rispetto alla versione precedente (Anakee Adventure), i benefici del nuovo pneumatico sono la maggior durata chilometrica, una migliore aderenza sul bagnato e un comfort acustico potenziato. Nel dettaglio, il rumore nel casco ridotto del 30%, mentre il rumore esterno segna un calo di 2 db. Per quanto riguarda la durata chilometrica quella anteriore segna un miglioramento del +7% mentre quella posteriore migliora del 21%. Parametri che consentono di avere per il set di pneumatici un’usura più equilibrata e uniforme. L’aderenza sul bagnato è invece aumentata del 10%. Tale benefici sono stati possibili grazie proprio alla struttura del pneumatico. Per quanto riguarda il battistrada, si è lavorato molto sulla dimensione dei tasselli: la zona centrale ne presenta di dimensioni diverse per ridurre la rumorosità. Sono infatti presenti scanalature trasversali per aumentare la trazione longitudinale e altre inclinate per dare più aderenza trasversale, caratteristiche adatte per l’uso in fuoristrada. Sul fronte delle mescole, Anakee Adventure 2 presenta una nuova formulazione alla silice con tecnologia 2CT che migliora aderenza su bagnato e resa chilometrica. La tecnologia della carcassa Michelin Reinforced Radial-X Evo offre invece maggiore robustezza per i percorsi in fuoristrada.

