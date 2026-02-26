MotoGp, Bagnaia: “La moto mi piace nei test, pronto per la stagione”

Roma, 26 feb. (askanews) – Francesco “Pecco” Bagnaia arriva alla stagione 2026 con fiducia e serenità, dopo test positivi che hanno confermato il feeling con la sua Ducati. Il tre volte campione del mondo si sente motivato e pronto a lottare nelle posizioni di vertice, senza eccessiva pressione.

“E’ corretto, sono estremamente contento di iniziare la stagione, è sempre bello. La moto mi piace, i test sono andati bene. È un momento bello, quindi cerchiamo di sfruttarlo” ha dichiarato il pilota torinese.

Nei test, Bagnaia ha apprezzato la possibilità di spingere al cento per cento: “Rispetto allo scorso anno, i test sono andati decisamente meglio e tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L’obiettivo sarà cercare di essere costanti, veloci e poi vedremo più avanti”.

Dal punto di vista psicologico, il pilota si dichiara sereno e felice: “Sarà una stagione lunga, difficile, con molti contendenti. L’importante sarà essere uno di quelli e non vedo l’ora che inizi”.

Bagnaia ha sottolineato la continuità con la GP25: “Poche differenze rispetto alla GP25, ma quelle giuste: sono più a mio agio nella guida. Nei test ho capito che il potenziale c’è e bisogna sfruttarlo”. E sulla scorsa stagione: “È stata una lezione importante. Si può sempre imparare dalle difficoltà, restare calmi e apprezzare ogni risultato, evitando gli errori commessi in passato”.

Sul rapporto con Gigi Dall’Igna, Bagnaia è chiaro: “No, imparare da soli è la cosa migliore”. L’obiettivo rimane chiaro: ambire alla top 3 ogni weekend, sfruttando la migliore moto della griglia.