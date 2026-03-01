Sanremo, Rossi (Rai): con Stefano De Martino ridisegniamo il Festival

Sanremo, 1 mar. (askanews) – “È chiaro che Stefano De Martino ha un profilo diverso da quello di Carlo Conti, perché è un personaggio più legato al mondo dello show e dell’intrattenimento. È chiaro che si ridisegnerà anche il Festival di Sanremo a seconda delle caratteristiche dei direttori artistici”. Lo ha detto Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, rispondendo a una domanda sul ruolo (doppio) affidato a Stefano De Martino, di conduttore e di direttore artistico.”È tradizione ormai da tanti anni a Sanremo che il conduttore sia anche il direttore artistico – ha sottolineato Rossi – Ovviamente poi i profili dei singoli conduttori sono diversi. Carlo Conti viene da una formazione musicale, quindi per lui il rapporto con l’industria discografica è un rapporto naturale e per lui svolgere il ruolo di direttore artistico è un elemento molto importante”.Per Rossi, “Carlo ha riportato il Festival di Sanremo su una dimensione di festival della canzone. Ma il Festival di Sanremo è anche tante altre cose, è anche una capacità narrativa, è anche una capacità di racconto complessivo, artistico e comunicativo. Non è detto che il format Sanremo di domani – ha concluso – non possa avere anche delle sfaccettature che vanno oltre la semplice e complessa elaborazione di contenuti musicali”.