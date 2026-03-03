Storico traguardo per Marracash: l’album Persona è disco di diamante

Milano, 3 mar. (askanews) – Marracash celebra un traguardo storico: l’album “Persona”, pubblicato il 31 ottobre 2019, dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica (oltre 6 anni) – un primato senza precedenti nella musica italiana – conquista oggi la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute. Per festeggiare questo successo, sarà disponibile per 500.000 secondi (5 giorni) “Persona – Diamante Edition”, una versione unica e speciale dell’album da collezione. In contemporanea con questo straordinario risultato, l’album “Noi, Loro, Gli Altri” è certificato otto volte disco di platino.

Marracash consolida la sua posizione ai vertici della musica italiana ottenendo la certificazione disco di Diamante con l’album “Persona”. È il secondo artista nella storia del rap italiano a raggiungere questo traguardo. “Persona”, pubblicato nel 2019, ha fin da subito dominato le classifiche, diventando l’album più venduto del 2020; ha segnato un punto di svolta nel rap italiano, spingendo il genere oltre i suoi confini e consacrando Marracash come figura centrale della musica italiana. È il primo album della Trilogia, in cui Marracash racconta la propria “crisi” e riflette su carriera, vita e identità. Seguono “Noi, Loro, Gli Altri” – certificato oggi otto volte disco di platino – che affronta lo scontro e le questioni sociali, e “È finita la pace”, dove arriva all’accettazione e alla rivendicazione dell’essere unico.

Per celebrare questo traguardo Marracash annuncia “Persona – Diamante Edition”, un’edizione speciale da collezione. Si tratta di un Triplo Laminato Crystal numerato che include le tracce “NEON – Le ali (feat. Elisa)” e “SPORT RMX (feat. Lazza, Luchè, Paky, Taxi B)”. Questo formato esclusivo segna il ritorno di un prodotto già andato sold out nel 2021, arricchito ora da uno sticker celebrativo iridescente a forma di diamante e da un tassello numerato sul retro che rende ogni copia unica. A sottolineare l’eccezionalità dell’uscita, la tiratura è limitata con un periodo di disponibilità di 500.000 secondi (5 giorni, 18 ore, 53 minuti e 20 secondi), dopo i quali l’edizione non sarà più acquistabile. Il disco è disponibile esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia a questo link.

La carriera di Marracash è un susseguirsi di successi in ogni aspetto artistico. Si contano infatti 1 disco di diamante, 131 dischi di platino, 34 dischi d’oro, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto, la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, evento spartiacque per la scena nel settembre 2023 a Milano e Napoli e il primo tour negli stadi per un rapper italiano, il MARRA STADI25.