Alfa Romeo 33 Stradale vince il premio “Design of the Year” in Portogallo

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo 33 Stradale ha vinto il premio “Design of the Year” nell’edizione 2026 del “Carro do Ano: Trofèu Volante de Cristal” in Portogallo. Riconosciuta a livello internazionale come icona di design, ingegneria ed emozione, la 33 Stradale si è ora distinta anche nel più importante concorso automobilistico portoghese, eccellendo in una categoria in cui soddisfa senza eccezioni tutti i criteri di un prodotto artigianale, radicato nella tradizione, ma concepito per il futuro.

La 33 Stradale è giunta in Portogallo per una presentazione esclusiva alla giuria, consentendo ai membri di ammirare ogni dettaglio di questa creazione unica, dalle proporzioni scultoree al modo esemplare in cui integra forma, funzione e prestazioni. Il modello è stato anche protagonista di una vetrina speciale al Museo d’Arte Contemporanea Armando Martins (MACAM) di Lisbona, presentato in un contesto artistico che ne ha sottolineato la natura di vera e propria opera d’arte su ruote. Massima espressione della visione Alfa Romeo, la 33 Stradale è un’auto costruita senza compromessi, che fonde l’eredità storica del brand con una tecnologia all’avanguardia-.

La rilevanza della 33 Stradale in Portogallo è stata inoltre espressa grazie al video “A Dream in Red”, una produzione nazionale di Razào Automòvel candidata ai 2025 International Motor Film Awards, che ha saputo cogliere in modo esemplare l’essenza emotiva di questa vettura personalizzata.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).