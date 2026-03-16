La nuova Nissan Micra debutta sulle strade italiane

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan Micra oggi ha fatto il suo debutto sulle strade italiane. Con la sesta generazione in versione 100% elettrica, in risalto ci sono i punti di forza di Nissan Micra: design iconico, piacere di guida, tecnologia avanzata. A presentare la nuova Micra all’evento svolto all’Eur, ‘Nuova Micra Play with the city’, Marco Toro, presidente e amministratore delegato Nissan Italia e da Marco Puricelli, head of communications Nissan Italia. “Micra per noi è storia”. Ha detto il presidente e AD Toro.

“Una storia di successo”, caratterizzata, ha aggiunto, dalla presenza di “più di quarant’anni sul mercato, 6 milioni di Micra vendute nel mondo e in Italia 600 mila clienti che l’hanno acquistata e conosciuta”.



Le caratteristiche di questa sesta generazione, ha detto Toro, a margine dell’evento: “Si ispirano al successo delle cinque precedenti: design e una tecnologia orientata al piacere di guida e adattata alle esigenze del 100% elettrico”. La nuova Micra è stata progettata al Nissan Design Europe (NDE) di Londra con un design dal carattere deciso ed elegante: linee semplici, superfici pulite, finiture e dettagli raffinati, passaruota pronunciati e il baricentro basso danno l’aspetto da SUV. L’auto si presenta con i cerchi da 18 pollici, disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi “Active”, cerchi in lega “Iconic” e “Sport”.

I fari sono leggermente sporgenti dalla superficie frontale della vettura, lampeggiano a ogni apertura delle portiere, mentre le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi che riprendono la forma circolare di quelli anteriori. La linea di cintura, inoltre, è definita da una rientranza larga circa un centimetro che corre dall’estremità del faro anteriore fino a tutta la portiera posteriore.

La vettura è stata realizzata in sei colori per gli esterni – Glacier White, Elegant Silver, Black Star, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red, che unitamente all’opzione di tetto nero, permettono di avere 11 combinazioni. Gli interni sono caratterizzati da un design semplice ed elegante, con le tecnologie perfettamente integrate e facilmente accessibili. Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono riportate sul quadro strumenti configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici.

Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici è situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente. Inoltre insieme alle morbide finiture dell’abitacolo, il rivestimento dei sedili cambia a seconda dell’allestimento e l’illuminazione ambientale è disponibile in 48 colori diversi. Con Nissan More la garanzia di MICRA si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Tramite tale programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete Nissan (programma assicurativo soggetto a esclusioni) – Micra è l’unica vettura elettrica del segmento B che ha fino a 10 anni di garanzia sul motore.

Pacco batterie posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV. Sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e sospensioni posteriori multilink, configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore, unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo. Sono alcune delle caratteristiche di MICRA.

Il guidatore può personalizzare il comportamento della vettura in base al proprio stile di guida, scegliendo con un comando al volante una fra le tre modalità di guida “comfort”, “sport” ed “eco”. Ma c’è anche una quarta modalità disponibile: “perso”, che consente al guidatore di configurare ogni singolo parametro in base alle proprie preferenze. Realizzata su piattaforma AmpR, la nuova Micra è lunga 4 metri, larga 1,8 metri, con un passo di 2,54 metri e sbalzi ridotti. Si può contare su uno spazio di carico ai vertici della categoria, con il bagagliaio di 326 litri estendibile fino a 1.106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60 – e sulla possibilità di trainare fino a 500 kg. La nuova Micra, disponibile con batteria dal 40 o 52 kWh, è progettata per una guida elettrica senza pensieri con autonomia fino a 416 km con una sola ricarica.

Nel caso in cui la destinazione impostata sul navigatore richieda una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema Intelligent Route Planner di Micra propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

Con il caricatore in Corrente Continua da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) il livello della batteria passa dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica. La nuova Micra, inoltre, è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere, ed è predisposta per il V2G (Vehicle-to-Grid) per scambiare energia con la rete elettrica.

La nuova Micra ha la suite di Google integrata e che comprende Google Maps – Google Assistant e Google Play. Tramite l’app NissanConnect Services sullo smartphone è possibile, da remoto, verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica.

Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova Micra ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza. Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.

Entro l’anno fiscale 2026 è previsto anche l’arrivo sul mercato della nuova Leaf, Juke in versione elettrica – che affianca le versioni benzina a ibrida – e un modello elettrico di segmento A. La nuova Nissan MICRA è in vendita presso i concessionari italiani con prezzi a partire da 24.990 euro (con incentivi Nissan fino a 4.510 euro).

foto: screenshot video Nissan Italia

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