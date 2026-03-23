Due donne travolte e uccise a Napoli, arrestato 34enne alla guida ubriaco

NAPOLI (ITALPRESS) – Proseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Un uomo è stato tratto in arresto per omicidio stradale. Secondo quanto accertato dagli uomini dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, due donne di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Una volta giunte al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza da una auto guidata da un uomo di 34 anni.

A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli regolarmente in sosta sul lato destro della strada. Le ferite riportate dalle due cittadine ucraine sono apparse subito disperate. Una delle due donne è deceduta sul colpo a causa della gravità dell’impatto. La seconda vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita; il decesso è avvenuto circa due ore dopo il ricovero.

Il conducente della Mercedes è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico. I test hanno fornito esito positivo. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare. Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, risultato essere un’auto a noleggio. Sul luogo della tragedia, il personale della Polizia Locale sta completando i rilievi tecnici, ascoltando i testimoni presenti al momento del fatto e procedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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