Referendum, Tajani: per attività governo non cambia nulla

Roma, 23 mar. (askanews) – “Per l’attività di governo non cambia nulla: lo abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, noi abbiamo unicamente chiesto un voto sul merito della riforma, non un voto sull’esecutivo. Il voto sul governo sarà l’anno prossimo alla scadenza della legislatura e allora, non oggi, gli italiani decideranno se abbiamo lavorato bene o male. E di sicuro troveranno ancora una volta insieme Forza Italia con le altre forze del centro-destra”. Lo dichiara sul risultato del referendum il vicepremier e segretario di Fi Antonio Tajani in una nota.