Sci alpino, Braathen vince le finali e si prende la Coppa di gigante. Indietro Vinatzer e Franzoni

HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell e si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità 2025/2026. Il sudamericano approfitta della clamorosa uscita durante la prima manche di Marco Odermatt, leader della classifica di disciplina alla vigilia, per regalare al Brasile – dopo l’oro olimpico a Milano-Cortina sempre fra le porte larghe – la prima sfera di cristallo della storia dello sci alpino. Braathen ferma il cronometro sul tempo di 2’20″65, precedendo di 0″58 lo svizzero Loic Meillard. Completa il podio il norvegese Atle Lie McGrath (+0″87), che termina appena davanti all’austriaco Stefan Brennsteiner, quarto a 0″88.

In classifica di gigante Braathen chiude con 547 punti, seguito da Odermatt (495) e Meillard (486).

Finale di stagione deludente per Alex Vinatzer, che non va oltre il 19esimo posto a 3″20 di ritardo dalla vetta. “In generale in questo finale di stagione ho capito di aver problemi sulla neve primaverile. Non mi sento a mio agio, non riesco a fare risultati come era già successo nella scorsa stagione, quando ero partito bene sulla neve invernale e poi sono calato”, le parole del 26enne di Bolzano, che conclude il 2026 in nona posizione in classifica di specialità con 224 punti.

In gara anche Giovanni Franzoni, 21esimo a 3″49: “Ho sciato un po’ più in azione, purtroppo la neve era scivolosa nel tratto centrale. Credo di essere andato un po’ meglio, ora posso rilassarmi dopo una stagione incredibile. Penso di essere stato bravo a gestire le emozioni durante l’anno”, le dichiarazioni dell’argento olimpico in discesa ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Domani calerà il sipario sulla Coppa del Mondo con lo slalom: prima manche ore 10.30 e seconda alle 13.30 con Tommaso Sala unico azzurro in gara.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) in 2’20″65

2. Loic Meillard (Sui) a 0″58

3. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″87

4. Stefan Brennsteiner (Aut) a 0″88

5. Timon Haugan (Nor) a 0″99

6. Sam Maes (Bel) a 1″78

7. Joshua Sturm (Aut) a 1″88

7. Anton Grammel (Ger) a 1″88

9. Marco Schwarz (Aut) a 1″96

10. Fabian Gratz (Ger) a 2″37

19. Alex Vinatzer (Ita) a 3″20

21. Giovanni Franzoni (Ita) a 3″49

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1626 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1058

3. Atle Lie McGrath (Nor) 904

4. Loic Meillard (Sui) 843

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 771

6. Franjo Von Allmen (Sui) 770

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 731

8. Dominik Paris (Ita) 698

9. Timon Haugan (Nor) 676

10. Giovanni Franzoni (Ita) 663

18. Alex Vinatzer (Ita) 385

21. Mattia Casse (Ita) 302

23. Florian Schieder (Ita) 299

43. Christof Innerhofer (Ita) 170

49. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 162

60. Tommaso Sala (Ita) 115

62. Guglielmo Bosca (Ita) 112

91. Giovanni Borsotti (Ita) 49

103. Filippo Della Vite (Ita) 36

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).