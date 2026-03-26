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Italia-Irlanda del Nord, Bastoni tra i 23 convocati. Out Scamacca

| 26 Marzo 2026 13:34 | 0 commenti

Italia-Irlanda del Nord, Bastoni tra i 23 convocati. Out Scamacca

Italpress, Sport Italpress
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BERGAMO (ITALPRESS) – Alessandro Bastoni sì, Gianluca Scamacca no. Tra i 23 convocati per la semifinale play-off di questa sera contro l’Irlanda del Nord in programma a Bergamo, c’è il difensore dell’Inter, recuperato, mentre, come previsto, non è disponibile l’attaccante dell’Atalanta.

I CONVOCATI PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Marco Carnesecchi, 22 Alex Meret.

Difensori: 2 Marco Palestra, 3 Federico Dimarco, 4 Leonardo Spinazzola, 6 Alessandro Buongiorno, 13 Riccardo Calafiori, 19 Federico Gatti, 27 Giorgio Scalvini, 21 Alessandro Bastoni, 23 Gianluca Mancini.

Centrocampisti: 5 Manuel Locatelli, 8 Sandro Tonali, 14 Niccolò Pisilli, 16 Bryan Cristante, 17 Davide Frattesi, 18 Nicolò Barella.

Attaccanti: 7 Matteo Politano, 9 Mateo Retegui, 10 Giacomo Raspadori, 11 Moise Kean, 15 Pio Esposito. Oltre a Scamacca, in tribuna Caprile, Cambiaso, Coppola e Cambiaghi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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